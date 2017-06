L’Andamento Assicurativo 2017 secondo Standard & Poor’s

Il settore assicurativo secondo quanto ricavato dai dati raccolti da Standard & Poor’s proseguirà l’anno in corso in maniera piuttosto stabile, in linea con quanto avvenuto l’anno precedente, 2016. La Standard & Poor ad inizio anno ha delineato i trend del settore delle assicurazioni, rassicurando gli operatori sulla stabilità e in alcuni casi il miglioramento del settore.

Un miglioramento è previsto per tutti i rami assicurativi, seppur in percentuali differenti. Secondo gli studi effettuati i rischi sono in calo in Italia rispetto agli anni scorsi, grazie anche alle manovre del Governo al fine di ridurre le frodi assicurative. Anche una certa stabilità del Paese contribuirà a garantire buoni risultati per il 2017 in questo ambito.

Assicurazioni ramo vita 2017 tendenze – Per l’anno in corso i dati raccolti dalla Standard & Poor’s prevedono un andamento stabile per il ramo vita delle assicurazioni. I rendimenti per gli investimenti risultano minori, ma crescono le polizze unit-linked con una percentuale prevista del 3%.

I cittadini del Bel Paese sembrano mostrare maggior interesse nel tutelare se stessi e la propria famiglia tramite la sottoscrizione di polizze vita, sia in connessione con l’accensione di mutui e prestiti che in modo autonomo. Il benessere economico della famiglia in una situazione come quella attuale si rivela un punto fondamentale per la maggior parte dei nuclei.

Assicurazioni Ramo Danni 2017 Tendenze – I danni (non auto) è uno dei rami assicurativi che si prospetta meno florido. Nel 2015 abbiamo assistito ad un picco positivo che nell’ultimo biennio sta andando in calo. I sinistri denunciati sono aumentati e le spese operative sono in crescita pertanto il ramo assicurativo dei danni risulta essere il meno ottimistico. Sul lungo periodo si prevede una crescita in questo settore nel giro di 5 anni.

Si registra una riduzione dei costi dei sinistri dovuti a lesioni fisiche grazie all’introduzione delle normative per lievi entità nell’anno 2012. Il Governo italiano ha messo in opera un’importante insieme di iniziative volte a ridurre le possibili truffe in questo senso, che sta avendo buone ripercussioni sul ramo.

Potrebbe esserci nel corso del 2017 una ripresa pari all’1-3% in questo ambito assicurativo. Sia privati che aziende tendono a scegliere di tutelarsi in questo senso dai danni non auto con una crescita del 2,6%.

Assicurazioni Ramo Rc Auto 2017 Tendenze – Piuttosto stabile anche per l’anno in corso il settore della responsabilità civile auto. In Italia, tra molti record negativi, è presente una delle maggiori distribuzioni di scatole nere per automobili. Sono infatti circa il 14% dei mezzi circolanti privati in Italia ad avere installato questo dispositivo, al fine di identificare eventuali frodi.

Rimane stabile anche il prezzo medio dei premi assicurativi auto, vista la pressione sul prezzo che negli ultimi anni si è fatta sentire. L’aumento registrato nel corso dei primi sei mesi del 2017 è del 6,98%, ma in linea generale il costo dell’assicurazione auto tenderà a rimanere uniformato.

Anche in questo caso la crescita prevista è compresa tra l’1 e il 3%.

Assicurazioni 2017 Come Risparmiare – Gli italiani, in questo preciso periodo storico, tendono ad essere più oculati nelle spese, compreso il costo dei premi assicurativi. In un contesto socio economico come quello attuale il consumatore cerca il modo più efficace per risparmiare sulle polizze, che risultano essere comunque un prodotto irrinunciabile. Sono sempre di più gli italiani infatti che ricorrono all’assicurazione online, caratterizzata da prezzi più bassi. Le ricerche mostrano come gli italiani utilizzino volentieri i comparatori di polizze, come MIOAssicuratore, per individuare in breve tempo quella più conveniente e scelgano più spesso le compagnie telefoniche o online in grado di offrire premi più bassi grazie ai ridotti costi di gestione.