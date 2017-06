Isis, l’annuncio della Russia: “Forse abbiamo ucciso Al Baghdadi

Il leader dell’Is Abu Bakr al Baghdadi potrebbe essere stato ucciso in un raid russo in Siria, anticipa il ministero della difesa russo parlando di “informazioni provenienti da canali diversa in corso di verifica”. Il 28 maggio scorso sono stati uccisi in raid di Mosca alla periferia di Raqqa una trentina di comandanti dell’Is riuniti per discutere delle possibili vie di fuga dalla città e fra loro, indicano le informazioni raccolte, ci sarebbe stato anche al Baghdadi, aggiunge il comunicato citato dalla Tass.

“Secondo le informazioni, che ora stiamo verificando attraverso vari canali, il leader islamico Abu Bakr al-Baghdadi, era presente all’incontro” tra i leader dell’Isis avvenuto il 28 maggio vicino a Raqqa e che è stato obiettivo di un attacco aereo russo, ha detto il ministro secondo quanto riportato dall’agenzia Ria.