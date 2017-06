Giovane nomade accoltella il cugino nel campo nomadi di Carbonia che dopo aver chiamato i carabinieri ha fatto perdere le sue tracce: ricercata per tentato omicidio.

Carbonia, 16 Giu 2017 – Nella tarda serata di ieri, a Carbonia, presso il campo nomadi non autorizzato, una donna di 27 anni, N.M, nel corso di una lite ha accoltellato al ventre M.D. 28enne.

Dai primi accertamenti, vista anche l’omertà regnante nel campo e nella mancanza di testimonianze attendibili, il ferimento sarebbe avvenuto presumibilmente mentre il 28enne (cugino e testimone di nozze della ragazza) stava litigando con il padre di quest’ultima. Immediatamente dopo il fatto la donna ha chiamato il 112 asserendo di aver subito un tentativo di violenza sessuale da parte della vittima e di averlo colpito, solo per difendersi, con una coltellata.

L’uomo è stato subito trasportato dai parenti presso il locale nosocomio, dove gli è stata diagnosticata una “ferita da arma da taglio a carico del fianco sx di circa 5 cm con abbondante sanguinamento in atto” ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, che ha escluso lesioni interne e ha ricucito la profonda ferita.

La vittima, tutt’ora ricoverato in ospedale, non è comunque in pericolo di vita ma i medici fino a stamattina non avevano ancora sciolto la prognosi.

Dall’immediato controllo effettuato presso il campo nomadi, la donna è risultata irreperibile come i suoi familiari più stretti, in quanto all’arrivo dei carabinieri si erano già eclissati.

Sono in corso di audizione da parte degli investigatori dell’Arma della compagnia cc di Carbonia, guidati dal loro comandante, Magg. Giuseppe Licari, gli eventuali testimoni per risalire soprattutto al movente dell’accoltellamento, che sembra sia legato alla diatriba tra le due famiglie in merito alla fuga di una ragazza (sorella dell’accoltellatrice), fatta andare in Francia presso alcuni parenti contro la volontà della famiglia di origine.

Sono state diramate le ricerche, ma sino a stamattina con esito negativo.