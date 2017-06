Carabinieri di Alghero arrestano l’autore di furto su auto in sosta di un vacanziere.

Alghero, 16 Giu 2017 – Con l’inizio della stagione estiva i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno intensificato i controlli di sicurezza lungo i litorali della città del corallo e, proprio nel corso di questi controlli, hanno arrestato Antonello Francesco Duprè, 46enne algherese, che sfruttando l’assenza di un turista che si era recato in spiaggia, aveva infranto il finestrino di un’auto in sosta, asportando quanto riposto all’interno.

Il ladro, notato da un cittadino che ha chiamato i carabinieri, è stato ricercato immediatamente dalla pattuglia dell’aliquota radiomobile della città in servizio di pronto intervento, che lo ha individuato e fermato. Al termine di perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto la refurtiva restituendola al legittimo proprietario. Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e al termine del giudizio per direttissima dove è stato convalidato l’arresto eseguito dai militari, è stato sottoposto all’obbligo di firma.