Arrestati dal personale della Polizia di Stato di Cagliari due giovani lituani per furto

Cagliari, 16 Gen 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Januskevicius Aurimas 27enne e Vispulskis Darius 34enne, di nazionalità lituana, entrambi con precedenti di Polizia, per il reato di furto aggravato.

Intorno alle ore 16.00 di ieri, il Centro Operativo Telecomunicazioni ha inviato un equipaggio presso il centro commerciale Auchan dove erano stati fermati due stranieri.

I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno raggiunto il responsabile del centro che ha riferito che i due erano stati notati mentre si aggiravano nel reparto tessile con fare sospetto. Dallo stesso reparto hanno preso delle cinture da uomo, mettendole nel cestino della spesa per poi spostarsi nel reparto campeggio dove, uno dei due, ha prelevato una borsa frigo per poi dirigersi verso la corsia alcolici. Dopo aver preso alcune bottiglie di liquore, munite di collare antitaccheggio, si è diretto con il complice in una cabina prova per poi uscirne, poco dopo, con il cesto della spesa vuoto.

Oltrepassate le casse sono stati fermati e, nella borsa frigo, sono state rinvenute le bottiglie di liquore asportate e una cintura da uomo mentre addosso a Januskevicius sono stati trovati: una bottiglia di liquore, un paio di tronchesine, un coltello multiuso, un cacciavite e un passamontagna.

Tutto il materiale, per l’importo di euro 230 circa, è stato privato delle placche antitaccheggio.

Quindi i due giovani sono stati dichiarati in arresto e su disposizione del P.M. di turno, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.