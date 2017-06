Agricoltore di Mores passa dalla coltivazione delle insalate a quella della cannabis: arrestato dai carabinieri per coltivazione di sostanza stupefacente.

Mores (SS), 16 Giu 2017 – I Carabinieri della Stazione di Mores, diretti dal Brigadiere Giuseppe Ozzana, hanno arrestato Angelo Giovanni Mureddu, di 56 anni, agricoltore, del paese, sorpreso mentre irrigava una piantagione di canapa indiana.

Entrati nel periodo ideale per la coltivazione della cannabis, dal cui fiore viene ricavata la marijuana, sostanza sempre più ricercata e diffusa soprattutto tra i giovani, i militari hanno intensificato ed esteso le perlustrazioni alle campagne che maggiormente si prestano ad accogliere le piante. E così, mentre gli uomini dell’Arma di Mores percorrevano il letto di un ruscello al confine con il comune di Ittireddu, si sono imbattuti in nel Mureddu che, attrezzato di secchi, provvedeva a innaffiare una trentina di piante nascoste tra la fitta vegetazione. La maggior parte delle piante, tutte estirpate e sequestrate, raggiungeva già l’altezza di due metri ed aveva delle rigogliose infiorescenze pronte per la raccolta.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e, poi, ultimate le formalità di legge in caserma è stato messo gli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento restrittivo cosa che è avvenuta stamane e poi è stato rinviato a processo ad altra data.