Siccità, Assessore Caria ai sindaci: stop a invio richieste danni ad argea. Presenteremo delibera su stato di calamità per tutto il territorio regionale

Cagliari, 15 Giu 2017 – “Non è più necessario che tutti i Comuni lavorino con particolare impegno per inviare le richieste danni da siccità agli uffici di Argea. È infatti intenzione dell’Assessorato presentare apposita delibera in Giunta, per la richiesta di stato di calamità naturale al Governo, che riguarderà l’intero territorio della Regione Sardegna”.

Lo ha precisa in una nota questa mattina l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, per non caricare di ulteriori impegni gli uffici dei comuni sardi. “Le strutture dell’Assessorato e delle Agenzie stanno completando il lavoro di stesura della delibera, frutto dei risultati di monitoraggio condotti negli ultimi mesi sui diversi territori dell’Isola”.