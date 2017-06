Sen. Silvio Lai su decreto Enti locali: primo segnale per ex dipendenti base Decimomannu

Roma, 15 Giu 2017 – “Gli ex dipendenti italiani della base Nato di Decimomannu saranno ricollocati nella Pubblica Amministrazione così come avvenuto in passato per i lavoratori civili delle basi di La Maddalena, Aviano e Camp Darby”.

Questo l’impegno assunto con l’accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno, firmato dai senatori dem della Sardegna.

“È una buona notizia che apre prospettive concrete per gli ex dipendenti, e la loro ricollocazione dopo che la Germania ha deciso di lasciare la base aerea situata nel Sud della Sardegna”.

“Il provvedimento – scrivono i senatori dem – impegna il Governo a rifinanziare la legge n.98 del 1971. Si tratta di una norma che prevede l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato di quei cittadini italiani impiegati nel territorio italiano alle dipendenze di organismi militari della Comunità Atlantica. Questo in caso di licenziamento o ristrutturazione degli stessi organismi militari. Ovviamente il personale in questione deve essere in possesso dei requisiti in relazione sia al titolo di studio che alle mansioni prevalentemente svolte. Sono 65 gli ex dipendenti della base di Decimomannu che si son trovati senza il posto di lavoro e che nel caso di rifinanziamento della legge potrebbero essere ricollocati.

È un esito positivo per questa vicenda e ci attendiamo che il Governo, mantenendo l’impegno preso con l’accoglimento dell’ordine del giorno, doti il fondo della legge 98/71 delle risorse economiche necessarie prima della conclusione dell’anno”. Red