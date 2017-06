Sabato a Porto Cervo la terza edizione del Costa Smeralda Invitational con le stelle internazionali dello sport e dello spettacolo

Cagliari, 15 Giu 2017 – Sabato 17 giugno si svolgerà a Porto Cervo la terza edizione dell’evento sportivo Costa Smeralda Invitational, una grande manifestazione di beneficenza a cui parteciperanno diversi ospiti internazionali dello sport e dello spettacolo. L’edizione 2017 della manifestazione prevede un’importante novità: il weekend sportivo si allarga a nuove discipline. Oltre al golf, grande protagonista degli anni scorsi, il Costa Smeralda Invitational si apre ad altri sport: tennis, ciclismo e sci d’acqua.

L’evento si svolgerà in una sola, intensa giornata: sabato alle 10, al Pevero Golf Club, è prevista l’inaugurazione dell’evento, a seguire tutte le celebrità scenderanno sul green per sfidare il campione in carica, Gianfranco Zola, che dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno ai danni di Alessandro Del Piero, che giunse secondo. Gli sfidanti al trono occupato dal fuoriclasse di Oliena sono davvero numerosi, e decisamente noti: tra gli altri, giocheranno Pierce Brosnan, Michael Ballack, Peter Crouch, Roberto Di Matteo, Jamie Redknapp mentre supportano l’iniziativa altri celebri ospiti come Pamela Anderson, Alesha Dixon e Denise Van Outen. Sempre al Pevero Golf Club, oltre al torneo tra le star, ci sarà anche l’esibizione di una super ospite: Annika Sörenstam, unanimemente considerata la migliore giocatrice della storia del golf femminile. La Sörenstam sarà protagonista della sfida “Beat the Pro”, una divertente gara/esibizione in cui semplici appassionati di golf potranno tentare un confronto con la fuoriclasse svedese.

Stessa dinamica, ma differente sport, per Pat Cash: l’ex campione di Wimbledon accoglierà gli ospiti nei campi del Cervo Tennis Club e anche in questo caso sarà gli appassionati di tennis potranno sfidare un vero mito della racchetta. Tutto sempre all’insegna della beneficenza.

Nel pomeriggio si svolgeranno le premiazioni e si raccoglierà una parte dei fondi da donare all’organizzazione internazionale Global Gift Foundation. Infine, per chiudere la giornata, ci sarà la cena di gala all’hotel Cala di Volpe con l’asta di beneficenza.

Il Costa Smeralda Invitational è organizzato da Professional Sports Group in collaborazione con Sardegna Resorts e Marriott Costa Smeralda.