Nuovo dramma della solitudine a Cagliari: era morta da circa due settimana e l’hanno scoperta solo per l’odore che usciva dal suo appartamento.

Cagliari, 15 Giu 2017 – Altro dramma della solitudine a Cagliari. Questa volta a morire senza nessuno vicino è stata una donna di 64 anni, residente in un appartamento di via Sant’Avendrace dove è stato trovato il suo corpo in avanzato stato di decomposizione visto che sarebbe deceduta circa due settimane fa. E complice l’inteso caldo di questi giorni l’odoro è cominciato a fuoriuscire dalla casa mettendo in allarme i vicini nel palazzo.

Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti i Vigili del Fuoco del capoluogo e i carabinieri della compagnia della città che hanno, una volta dentro ed ispezionato il corpo non hanno ritrovato segni violenza o latri elementi, allo stato, che facciano ritenere una possibile azione di terzi. Ma comunque per sanare ogni dubbio è stata disposta l’autopsia.