Giovane pregiudicato di Sassari arrestato dai carabinieri a Olbia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Olbia, 15 Giu 2017 – Nella tarda mattinata di ieri, durante i normali servizi di controllo per la prevenzione dei reati in genere, i Carabinieri del Norm del Reparto Territoriale di Olbia, hanno arrestato Fabio Soro, 33 anni di Sassari, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, durante una perlustrazione nelle vie cittadine, hanno notato l’uomo, a piedi, che alla loro vista ha immediatamente deviato il proprio percorso interessando una via laterale. Gli uomini dell’Arma, insospettiti, hanno deciso di fermare per un controllo l’uomo che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 300 grammi di marijuana occultata nello zaino che portava al seguito.

L’arrestato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale in attesa dell’udienza tenutasi stamattina nel corso della quale è stato convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.