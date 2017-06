“Danzestate 2017” a Cagliari 16 – 18 giugno, Orto dei Cappuccini.

Cagliari, 15 Giu 2017 – La manifestazione DanzEstate, organizzata dall’associazione Asmed all’interno del più ampio progetto Il viaggio del gesto: Itinerari multidisciplinari nel contesto urbano per il cittadino del mondo, colora l’estate cagliaritana rivolgendosi soprattutto al pubblico di bambini e famiglie.

Gli eventi artistici e culturali proposti da DanzEstate si inseriscono nel contesto urbano con un impatto tecnico ridotto al minimo, armonizzandosi con l’ambiente. L’Orto dei Cappuccini, decorato per l’occasione con le opere di Mariano Corda, sarà palcoscenico naturale di una proposta artistica variegata, adatta a tutte le età: spettacoli di danza, musica e teatro, laboratori multidisciplinari, incursioni teatrali e la presentazione di due opere originali proposte dagli allievi della 3ªA del Liceo Artistico Brotzu di Quartu S.E sotto la direzione del Coreografo/Danzatore Matteo Corso. Con DanzEstate le arti performative si fanno strumento di promozione culturale e sociale in un contesto urbano divenuto ormai sin troppo frenetico, per tornare a prestare attenzione alle cose più semplici, dalle meraviglie di Cagliari all’ascolto di chi ci sta accanto. In questo senso la danza e il teatro sono linguaggi universali e versatili che oltre a favorire una maggiore consapevolezza nel rapporto con se stessi e la riscoperta delle proprie potenzialità, stimolano la curiosità verso l’altro, l’empatia, il desiderio di condividere nuove esperienze.

Il programma in cartellone presenta 10 spettacoli di danza e teatro, 8 laboratori artistici e creativi, una parata, una caccia al tesoro, bolle di sapone giganti, zucchero filato e tante attività di ludoteca. Una proposta vivace, in cui non mancano momenti di incanto e spunti riflessivi.

Dal 16 giugno l’Orto dei Cappuccini offrirà diverse attività: la mattina e il pomeriggi saranno dedicati ai laboratori e alle attività della Ludoteca mobile, il tardo pomeriggio e la sera agli spettacoli.

Gli spettacoli – Il 16 giugno dalle 17,30 in programma Manovella Circus del Teatro Instabile, Nata dalla Luna del Circus Maccus, Incanti di Danza Estemporada e La Bella e la Bestia dell’Effimero Meraviglioso.

Il 17 giugno dalle ore 19: Cenerentola del Gruppo Emotion, Ofelia di Asmed e gli allievi della 3ªA del Liceo Artistico Brotzu di Quartu S.E., Il Vento e la Fanciulla dell’Asmed/Balletto di Sardegna

Il 18 giugno dalle 17,30 La Regina di Ghiaccio di Danza estemporada, Silent Sorrow di Asmed e gli allievi della 3ªA del Liceo Artistico Brotzu di Quartu S.E. il saggio del laboratorio di lettura espressiva e Please del Collectiv Art Mouv’ di Bastia.

I Laboratori e altre attività – Per tutt’e tre i giorni saranno organizzati laboratori di costruzione maschere (a cura di Mariano Corda), di bolle di sapone giganti e di costruzione cavallini di legno (a cura di SOS Mamme), di costruzione bici con materiali da riciclo (a cura di Virginia Viviano), di lettura espressiva per bambini genitori, zie, zii, nonni e cugini (a cura di Senio G.B. Dattena).

Il 17 alle ore 17.30 la Coop. Sicomoro e l’Ass. SOS Mamme organizzereranno una caccia al tesoro con merenda per un massimo di 30 bambini.

Il 18 giugno alle ore 19 la compagnia corsa Collectiv Art Mouv’ terrà un laboratorio espressivo finalizzato alla partecipazione allo spettacolo Please.

Per tutt’e tre le giornate la mattina e prima degli spettacoli animazione, giochi, truccabimbi e ludoteca a cura della Coop. Il Sicomoro e dell’Associazione SOS Mamme. Com