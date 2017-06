Comune di Cagliari parte con il secondo lotto della riqualificazione di Barracca Manna

Cagliari, 15 Giu 2017 – Sono partiti i lavori del secondo lotto per la riqualificazione di Barracca Manna: proseguono così le tanto attese opere di urbanizzazione del quartiere, iniziate il 22 maggio con l’avvio degli interventi sul primo lotto.

Anche in questo caso i lavori, della durata di 540 giorni e per i quali sono stati stanziati 4.357.000 euro, riguardano la realizzazione di strade, sottoservizi, marciapiedi e illuminazione pubblica. Le opere saranno eseguiti per zone di lavorazione, strada per strada. Si inizia dalla via Is Campus, per poi proseguire con le vie Cala Luna e Cala Regina. Si proseguirà poi con la seconda zona, che comprende le seguenti vie: Gennaro Pesce, Antonio Canal, Massimo Campigli, Giorgio Morandi, Costantino Spada, Antonio Mura, Costantino Nivola, Ugo Mulas, Alberto Savino, Pablo Picasso. Nella terza zona si interverrà in via Alberto Sordi, via dei Ciclamini, via delle Orchidee, via Rossellini. La quarta zona consiste in una parte della via Riccardo Simonetti. Com

