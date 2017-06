Arrestato marito e padre degenere dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia continuati.

Cagliari, 15 Giu 2017 – Nel corso della notte i carabinieri della Stazione Donori, dopo al richiesta di aiuto, sono intervenuti in abitazione privata di Sant’Andrea Frius, via Marconi, per lite in famiglia. I militari una volta giunti sul posto hanno sentito le vittime dell’aggressione, moglie e figlia, hanno dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia, Achille Puddu, di 55 anni, del luogo.

L’arrestato, che da circa un anno avrebbe comportamenti violenti, nella circostanza avrebbe percosso i familiari per futili motivi provocandogli delle ecchimosi per cui sono ricorse alle cure della Guardia medica del paese.

Quindi l’uomo è stato portato in caserma in stato di arresto e trattenuto nell’attesa della direttissima previsto per oggi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari.