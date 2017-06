Arrestaste due persone con precedenti penali per furto aggravato in concorso.

Cagliari, 15 Giu 2017 – I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato alle ore 21 di ieri, sulla SS 130, per furto presso “Metro Cash And Carry” della città, Daniele Lombardo, di 41 anni, con precedenti, di San Gavino Monreale e Antonello Marco Polo, di 33 anni, con precedenti, di Marrubiu (Or).

I due sono stati rintracciati sulla SS 130 verso le ore 20,30 mentre scappavano con della refurtiva (liquori) sottratta poco prima dall’esercizio commerciale e po è stata restituita alla direzione del centro commerciale. Quindi gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti a disposizione dell’A.G.