Venerdì prossimo all’Exmà “Sui gradini della moda – Defilé di giovani stilisti sardi”.

Cagliari, 14 Giu 2017 – Venerdì prossimo dalle ore 20.00, presso l’Exmà (via San Lucifero 71, Cagliari), i giovani del Rotaract Club Cagliari Golfo degli Angeli saranno impegnati nella manifestazione “Sui gradini della moda – Defilé di giovani stilisti sardi”.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Cagliari e, in particolare, dell’Assessorato al Turismo e alle Pari Opportunità, sotto la direzione artistica di Michela Giangrasso ed in collaborazione con Anna Lapa Studio Make Up, Scuola di Moda Sartoriale Laura Congia, Insieme Stilisti per Capelli e Radio X Social Club.

L’evento vedrà la partecipazione di quindici giovani stilisti emergenti, i quali saranno valutati sia da una giuria di qualità, composta da esperti del settore, sia da una giuria popolare. I vincitori avranno la possibilità di esporre e di mettere in vendita le loro creazioni in due negozi a Cagliari e Quartu.

L’intero ricavato della serata sarà destinato alla realizzazione di una stanza rosa negli uffici del Comune di Cagliari.