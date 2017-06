“La Violenza sulle donne”: domani presentazione del convegno nella Sala del Retablo al secondo piano del Municipio in via Roma.

Cagliari, 14 Giu 2017 – Domani sarà presentato il convegno “La violenza sulle donne” dall’assessore Ferdinando Secchi che insieme al titolare delle Politiche sociali e Salute del Comune di Cagliari ci sarà Claudia Pilloni, responsabile regionale di Vision (Victimology Support International Observatory and Network), e Silvia Ameni, dirigente nazionale e presidente Dipartimento Sardegna Associazione Nazionale Sociologi.

La due giorni in programma venerdì 16 e sabato 17 giugno al Search di Cagliari di largo Carlo Felice 2, sarà un’occasione per analizzare il tema da prospettive inedite. Ma anche per monitorare il fenomeno della violenza sulle donne nelle sue varie forme, a livello nazionale e soprattutto regionale, mettendo a confronto esperti, rappresentanti delle istituzioni e organizzazioni operanti nel settore e che forniscono supporto alle vittime.

Il convegno mira inoltre a promuovere le attività e le iniziative che possono divulgare e rafforzare le modalità per prevenire la violenza o facilitare un percorso di allontanamento da essa. Com

