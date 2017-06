Incensurato di Cagliari arrestato dai carabinieri a Pirri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 14 Giu 2017 – Nella serata di ieri, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale Cagliari e quelli della Stazione di Ca-Pirri, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Mario Dessì, di 37 anni, disoccupato incensurato, del capoluogo regionale.

I militari, nel corso di servizi di contrasto al fenomeno di uso e spaccio di stupefacenti, a seguito della perquisizione del domicilio dell’arrestato, hanno rinvenuto e sequestrato, occultati nella sua stanza da letto, 5 kg di hashish, suddivisi in 70 parti; 750 gr di marijuana, divisi in 5 buste in plastica sottovuoto; 70 gr di cocaina, suddivisi in confezioni in plastica; 200 gr di sostanza da taglio; materiale vario per il confezionamento delle dosi; una bilancia elettronica funzionante e due cellulari utilizzati per l’attività di spaccio.

Valore commerciale complessivo stimato in 25/30.000 €

L’uomo, è stato quindi dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in caserma, è stato accompagnato e rinchiuso presso il carcere di Ca-Uta in attesa delle successive fasi processuali.