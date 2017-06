In fiamme la Grenfell Tower nel cuore di Londra. “Decine di persone intrappolate”

Londra, 14 Giu 2017 – Per tutta la notte ha illuminato lo skyline di Londra. La Grenfell Tower, edificio residenziale nel quartiere di North Kensington era completamente avvolto dalle fiamme e anche se un bilancio non è ancora chiaro si parla di decine di persone intrappolate all’interno.

Una colonna di fumo si leva alle prime luci dell’alba visibile in gran parte del centro di Londra verso le 4.25 locali (le 5.25 in Italia) mentre prosegue lo spaventoso, non lontano dalla popolare area di Notting Hill.

Secondo i primi rapporti della polizia diverse persone sono rimaste ferite nel gigantesco incendio che ha avvolto la grenfell tower. Lo rende noto Scotland Yard, precisando che si tratta di “diversi tipi di ferite”, senza fornire per ora altri dettagli, ne’ sulla gravità o sulla natura delle lesioni.

Testimoni parlano di ustioni, di intossicazione da fumo e probabilmente anche di cadute durante l’evacuazione che risulta tuttora in corso.

Si teme ci possano essere persone intrappolate. Ancora ignote le cause, mentre decine e decine di squadre di pompieri sono accorsi sul posto. L’allarme è stato dato verso l’1 ora locale (le 2 in Italia) e dal secondo piano in su tutta un’ala dell’edificio ha bruciato per ore.

La polizia ha aggiunto che due persone sono state curate per aver inalato i fumi dell’incendio. George Clarke, presentatore del programma “Amazing spaces”, ha detto a Radio 5 live di essere coperto da cenere pur essendo a 100 metri dal luogo dell’incendio. Ha aggiunto di aver visto persone con torce elettriche dai piani alti del grattacielo e i soccorritori “fare un lavoro incredibile” cercando di portare le persone fuori dall’edificio. Secondo il giornalista Andy Moore della Bbc ci sono timori che il grattacielo possa crollare.

L’edificio di 27 piani, che ha uno dei suoi affacci in Latimer road, di fronte all’omonima stazione della metropolitana, fu costruito nei primi anni ’70 e completato nel 1974 Ma di recente erano stati avviati i lavori per un’ampia ristrutturazione.