Il Consiglio della Municipalità di Pirri si riunisce domani alle ore 17 nella Sala consigliare in via Riva Villasanta 35.

Ca-Pirri, 14 Giu 20178- È convocato il Consiglio della Municipalità di Pirri. Il calendario dei lavori di Giovedì 15 giugno prevede: mozione “Riattivazione centro vaccinazioni e istituzione poliambulatorio specialistico nella Municipalità di Pirri”, primo firmatario consigliere Mura; relazione e proposta ordine del giorno Commissioni n. 1 e n. 2 “Potenziamento linea 15”; comunicazioni del presidente; ratifica verbali.

L’inizio dei lavori dell’Aula di via Riva Villasanta 35 è previsto per le ore 17. Com

Condividi su...