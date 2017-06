Deputato americano di origini italiane Steve Scalise ferito in una sparatoria nei pressi di Washington.

Washington, 14 Giu 2017 – Il deputato americano, Steve Scalise, e altre tre persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco nei pressi di Washington.

La sparatoria si sarebbe verificata su un campo di baseball di Alexandria, in Virginia dove Scalise, colpito a una gamba e all’anca, non versa in gravi condizioni. Invece è stato ollpito al petto un assistente del deputato. Gli altri due feriti sarebbero agenti di polizia.

A quanto sembra, a sparare è stato un uomo armato di fucile, che è stato catturato, ha detto la polizia di Alexandria.

Il deputato dell’Alabama Mo Brooks, ha raccontato che i politici si stavano allenando nella squadra congressuale di baseball quando è iniziata la sparatoria. Secondo Brooks, l’assalitore è un uomo bianco che ha usato un’arma semiautomatica.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che oggi compie 71 anni, e il vicepresidente Mike Pence, sono a conoscenza della situazione.