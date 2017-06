Brucia grattacielo di 27 piani a Londra: i Vigili del Fuoco: ci sono molte vittime

Londra, 14 Giu 2017- Intorno all’una di notte (le due in Italia) le fiamme hanno iniziato a divorare la Grenfell Tower, poco lontano da Notting Hill, ad ovest del centro di Londra. Non sa quanti nei circa 500 residenti fosse in casa, molti – che stavano dormendo – sono rimasti intrappolati nell’edificio infuocato. “Ci sono molti morti” ha detto Dany Cotton, la capa dei Vigili del Fuoco di Londra, al momento non si piò dire di più data la complessità della situazione. Sul posto ci sono almeno 200 pompieri e 40 mezzi per spegnere l’incendio, decine le ambulanze che stanno convergendo nel quartiere. 50 le persone portate in ospedale: alcuni si sono feriti cercando di scappare (anche lanciandosi dalle finestre), altri sono intossicati a causa del fumo. Si teme che l’edificio crolli, come era successo alle Twin Towers dopo l’11 settembre. Il comitato di quartiere da tempo denunciava: qui rischiamo una catastrofe.

Ancora non si conoscono le cause del rogo che, sembra, si è propagato dal quarto o quinto piano. Mentre il grattacielo era ancora avvolto dalle fiamme, sono state viste delle luci sul tetto – forse telefonini o forse torce – utilizzate da chi aveva cercato rifugio sul tetto per segnalare la propria presenza. I residenti hanno segnalato che l’allarme antincendio non è scattato.

Dany Cotton, la donna al vertice dei Vigili del Fuoco, ha parlato di “numerosi morti”. 50 le persone ferite, ricoverate in 5 diversi ospedali: persone che hanno cercato di buttarsi da una finestra o cadute nella fuga, intossicati, ustionati

Alla BBC una testimone ha raccontato di aver sentito genitori che presi dal panico hanno cercato di salvare i figli lanciandoli dalle finestre. “I Vigili del Fuoco – ha detto – dicevano a tutti di stare fermi, che sarebbero venuti a prenderli, ma era il panico”.

La polizia ha aggiunto che due persone sono state curate per aver inalato i fumi dell’incendio. George Clarke, presentatore del programma “Amazing spaces”, ha detto a Radio 5 live di essere coperto da cenere pur essendo a 100 metri dal luogo dell’incendio. Ha aggiunto di aver visto persone con torce elettriche dai piani alti del grattacielo e i soccorritori “fare un lavoro incredibile” cercando di portare le persone fuori dall’edificio. Secondo il giornalista Andy Moore della Bbc ci sono timori che il grattacielo possa crollare.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha definito il gigantesco incendio che sta divorando buona parte della Grenfell Tower, a North Kensington, come “un incidente grave”. Intervistato da Skynews ha detto che la tragedia pone molte domande cui bisogna dare risposta”.Il riferimento è alle conseguenze, sul fronte sicurezza, dei lavori di ristrutturazione.

L’edificio di 27 piani, che ha uno dei suoi affacci in Latimer road, di fronte all’omonima stazione della metropolitana, fu costruito nei primi anni ’70 e completato nel 1974. Il comitato di quartiere aveva da tempo denunciato la mancanza di sicurezza “che solo una catastrofe potrà dimostrare”. Da qui gli interrogativi di cui parlava Khan: capire se e quale impatto abbiano avuto sulla sicurezza i lavori di risistemazione condotti sull’edificio, in particolare la pericolosità dei rivestimenti di materiale plastico.