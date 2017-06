Assessora del Lavoro Virginia Mura: da sinergia tra Giunta Sardegna, gruppi parlamentari e ministero si apre prospettiva per stabilizzazione lsu della Sardegna

Cagliari, 14 Giu 2017 – “Si apre una prospettiva concreta e importante per la risoluzione definitiva della lunga vertenza degli Lsu della Sardegna, con la rimozione del principale ostacolo normativo che fino a oggi ha impedito alle Regioni, compresa la Sardegna, di giungere al completo svuotamento del bacino dei propri lavoratori socialmente utili”. È il commento dell’assessora regionale del Lavoro, Virginia Mura, dopo l’approvazione in commissione lavoro del Senato dell’Ordine del Giorno presentato dal senatore Ignazio Angioni e sottoscritto dai colleghi sardi Giuseppe Luigi Cucca, Silvio Lai e Luciano Uras. La proposta, condivisa anche dal Vice Ministro dell’economia, Enrico Morando, impegna il Governo ad ‘attuare le condizioni per riavviare la stabilizzazione degli Lsu’, rimuovendo le sanzioni per il superamento dei limiti di assunzioni per gli enti che vi procedano.

“Siamo davanti alla prova che solo la buona politica può risolvere i problemi”, aggiunge l’assessora Mura. “Grazie al lavoro svolto in piena sintonia in questi mesi con il senatore Angioni e con i colleghi d’Aula sardi del Partito Democratico da un lato, e con il Ministero del Lavoro dall’altro, siamo convinti di avere trovato una possibile soluzione del problema. Da anni infatti – prosegue la titolare del Lavoro – le Regioni vengono sollecitate a presentare piani per incentivare la stabilizzazione per i residui lavoratori socialmente utili presso gli enti locali nei quali, ogni anno, vengono impegnati in forza di apposite convenzioni firmate da ciascuna Regione con il ministero del Lavoro. In Giunta – ricorda Virginia Mura – abbiamo già presentato e approvato un pacchetto di misure particolarmente vantaggiose per i Comuni che intendono stabilizzare i lavoratori che già utilizzano, ma in diversi casi la buona volontà di sindaci e amministratori si è dovuta fermare davanti ai limiti assunzionali che le normative attuali impongono e che ora ​contiamo vengano superati”.

“L’ordine del giorno proposto dal senatore Angioni – aggiunge l’assessora Mura – va proprio a intervenire su questo ostacolo, tenuto conto che il definitivo svuotamento del bacino, almeno per la Sardegna, è un obiettivo a portata di mano: nella regione, su un bacino che in origine era di oltre seimila addetti, restano oramai solo 52 lavoratori socialmente utili, e puntiamo a scendere a meno di quaranta unità entro le prossime due settimane, quando in Giunta presenteremo una rimodulazione ancora più efficace degli incentivi già operanti”.

Il Piano triennale di incentivi varato dalla Giunta regionale prevede, per favorire ​le stabilizzazioni nel comparto pubblico, la copertura del 100% dei costi degli stipendi per tre anni e del 75% per i successivi due. ​Previsti anche incentivi in favore delle imprese private che vogliono assumere a tempo indeterminato gli Lsu, che consistono nella copertura del 50% dei costi stipendiali per cinque anni con un massimale di 12 mila euro annui. Viene anche assicurato un bonus forfettario per l’uscita volontaria degli Lsu dal bacino regionale pari a 70 mila euro lordi.Red-com