Arrestato meccanico pregiudicato dai carabinieri di Sanluri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sanluri (Ca), 14 Giu 2017 – Questa mattina i carabinieri della Stazione di Serrenti, coadiuvati dai colleghi della Stazione cc di Sanluri e del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato Matteo Perria, di 30 anni, con precedenti, in quanto a seguito perquisizione presso autofficina in cui lo stesso lavora, hanno rinvenuto in un cassetto nella sua disponibilità, 2 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 20 grammi e 3.500 euro in contanti divisi in banconote di vario taglio.

I militari della Stazione di Serrenti avevano notato da qualche tempo, essendo anche pregiudicato per reati stesso tipo, alcuni via vai sospetti presso il suo posto di lavoro.

Al momento dell’arresto il Perria ha opposto resistenza ma è stato subito immobilizzato dagli uomini dell’Arma ed è stato denunciato anche per tale reato.

Quindi è stato portato in caserma per le formalità di rito e ultimate queste, è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso camere di sicurezza della Compagnia di Sanluri in attesa della direttissima prevista per domani.