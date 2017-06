Un sassarese di 36 anni dopo una breve lite con il titolare di un circolo privato gli spara ma fortunatamente lo ha colpito ad un braccio, arrestato per tentato omicidio.

Sassari, 13 Giu 2017 – Tentato omicidio nella notte a Sassari davanti al circolo privato in via Lamarmora, nel centro storico del capoluogo turritano.

Il titolare, un 38enne, è stato ferito a un braccio da un sassarese di 36 anni, con precedenti di polizia, che in evidente stato di ubriachezza, dopo una lite scaturita per futili motivi, ha esploso tre colpi di pistola all’indirizzo del gestore dell’attività.

L’uomo, intorno alle ore 3,30 del mattino volevano entrare nel circolo ma è stato respinto perché palesemente ubriaco. Dopo qualche minuto è tornato nel locale armato di una scacciacani modificata, tipo revolver ed ha sparato tre colpi all’indirizzo del titolare. Uno dei proiettile ha ferito l’uomo al braccio, mentre gli altri fortunatamente non hanno attinto nessuno, andando a conficcarsi nella porta.

A quel punto il 36enne si è allontanato, per andare a recuperare la sua moto, per tentare di scappare dal luogo, ma è stato raggiunto da una Volante della Polizia di Stato.

Gli agenti dopo una breve colluttazione sono riusciti a mettere in condizioni di non nuocere e una volta ammanettato, l’uomo è stato dichiarato in arresto per tentato omicidio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso dell’attività l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Quindi l’arrestato è stato portato in Questura dove dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del procedimento di convalida previsto per oggi.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso, le sue condizioni non destano preoccupazioni.