Immigrazione clandestina: soccorsi e poi sbarcati nel porto di Cagliari altri 18 algerini dalla motovedetta della Guardia Costiera di Cagliari.

Cagliari, 13 Giu 2017 – Ieri sera, i militari della motovedetta della Capitaneria Di Porto – Guardia Costiera di Cagliari hanno soccorso 18 migranti.

Il salvataggio è stato reso possibile grazie all’avvistamento del barchino, su cui viaggiavano i migranti, da parte di un aereo operante nel dispositivo Frontex, che immediatamente ha segnalato la posizione alla sala operativa.

Sul posto è intervenuto il mezzo navale della Guardia Costiera, anch’esso impiegato in attività di pattugliamento per conto di Frontex, che, trovando il barchino in precarie condizioni di navigabilità, ha provveduto ad imbarcare i migranti.

Dai primi accertamenti le persone soccorse, tutte di sesso maschile e in buone condizioni di salute, risulterebbero di nazionalità algerina, di cui 2 minorenni.

I migranti saranno sbarcati nel porto Cagliari e poi trasferiti in un centro di accoglienza.