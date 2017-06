Il Consiglio regionale della Sardegna si riunirà mercoledì 21 giugno alle 10.

Cagliari, 13 Giu 2016 – Il Consiglio regionale si riunirà mercoledì 21 giugno alle 10. Nella conferenza dei capigruppo, che si è riunita questa mattina sotto la presidenza del presidente Gianfranco Ganau, è stato deciso che, oltre la nomina del difensore civico e del garante per l’infanzia e per l’adolescenza, il primo punto all’ordine del giorno sarà il Disegno di legge 408 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 22 del 1984, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 24 del 2016. Seguirà l’esame della mozione 300 (Alessandra Zedda e più) sulle iniziative per celebrare il 90° anniversario dell’assegnazione del premio Nobel a Grazia Deledda; della mozione 319 (Pittalis e colleghi) sull’istituzione di un treno veloce per Nuoro e provincia; della mozione 317 (Augusto Cherchi e altri) sulla necessità di promuovere una rimodulazione della riforma della magistratura onoraria contenuta nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 2017 nell’esercizio della delega di cui alla legge n. 57 del 2016 e n. 321 (Truzzu e colleghi) sulla riforma della magistratura onoraria di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace).

Completano l’odg le mozioni 311 (Rubiu) in merito ai provvedimenti del commissario della Provincia di Cagliari per l’acquisizione delle quote ProService e fusione con Si Servizi, 313 (Crisponi ed altri) sul paventato accorpamento del sistema delle camere di commercio della Sardegna e 294 (Pizzuto e più) sulla situazione della fabbrica di estrazione e lavorazione di bentonite a Piscinas, ex provincia di Carbonia Iglesias. Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha chiesto, durante la Conferenza dei capigruppo, che il presidente della Regione Francesco Pigliaru riferisca in Aula sulle dimissioni dell’assessore regionale ai lavori pubblici Paolo Maninchedda. Com