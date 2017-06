Biblioteche, dalla Giunta Sarda oltre 8 milioni per valorizzare il patrimonio librario

Cagliari, 13 Giu 2017 – Rete delle biblioteche, tutela e valorizzazione del patrimonio librario, attivazione e diffusione dei servizi innovativi e aggiornamento degli operatori: servirà a questo il finanziamento di 8milioni 57mila euro approvato oggi dalla Giunta su proposta dell’assessore della Cultura Giuseppe Dessena. “Le risorse serviranno per il funzionamento delle biblioteche territoriali – ha scrive Dessena in un comunicato – istituzioni culturali di grande importanza soprattutto nei piccoli centri dell’isola, e serviranno a garantire l’offerta dei servizi da parte degli operatori e la conservazione del patrimonio librario attraverso, per esempio, il lavoro d’archivio. Parliamo attualmente di 74 progetti che occupano 316 operatori.

La salvaguardia e la tutela del patrimonio librario, specie di quello antico, raro e di pregio è un dovere morale e un servizio ai cittadini e alla comunità scientifica, non solo isolana, che potrà così ereditarlo e studiarlo”. Le risorse saranno destinate agli enti locali per i progetti di gestione dei servizi delle biblioteche e degli archivi, per il funzionamento del Csc Società Umanitaria Cagliari e Csc Unla e Umanitaria con sede ad Alghero, Carbonia- Iglesias, Macomer e Oristano. Ancora, sono previste risorse per il Catalogo collettivo delle edizioni del XVI secolo e la manutenzione delle attrezzature e macchinari specializzati. Red