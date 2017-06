Ubriaco aggredisce in ospedale un infermiera che lo aveva soccorso dopo una caduta: denunciato dal personale della Polizia di Stato per resistenza a P.U. e lesioni personali

Sassari, 12 Giu 2017 – Ieri mattina a Sassari, personale del Posto Fisso di Polizia dell’Ospedale ha denunciato un 48enne sassarese, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, giunto sul posto accompagnato da un autoambulanza, in evidente stato di ubriachezza, all’invito di un infermiera, preposta al servizio di triage, di farsi registrare si agitava ed ha iniziato a insultarla. Alterato, si è poi diretto verso l’uscita, ma a causa del suo equilibrio instabile, è inciampato ed è caduto rovinosamente al suolo procurandosi una ferita alla fronte. A quel punto il personale sanitario del pronto soccorso lo ha rialzato ma l’uomo ha poi reagito violentemente lanciando contro l’infermiera, con cui poco prima aveva avuto un alterco, del materiale in dotazione all’Ospedale. Quindi lo scalmanato è stato bloccato e fatto calmare da un poliziotto in servizio presso il locale nosocomio, ma l’uomo che apparentemente sembrava essersi rasserenato, tuttavia incamminandosi verso un corridoio interno, ha perso nuovamente la calma.

Successivamente il 48enne è stato medicato per le lesioni riportate e all’infermiera sono state diagnosticate alcune contusioni giudicate guaribili in 10 giorni di riposo e cure mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a P.U. e lesioni personali.