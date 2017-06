Tensione altissima a Mosca, arrestato di nuovo Navalny che manifestava contro la banda di corruzione putiniana: Il rais russo piazza dei camion per bloccare l’opposizione

Mosca, 12 Giu 2017 – Il blogger anti-Putin Alexei Navalny è stato arrestato sulla porta di casa poco prima della nuova manifestazione studentesca contro la corruzione indetta per oggi. Lo ha annunciato su Twitter la moglie, la quale ha anche riferito le parole del marito che chiede ai suoi sostenitori di non cambiare i piani di oggi.

Alla vigilia della nuova manifestazione anti-corruzione indetta per oggi a Mosca, Navalny ha deciso di spostare il luogo della protesta da quello approvato dalle autorità, la prospettiva Sakharov, a uno non concordato con l’amministrazione comunale: la centralissima via Tverskaya, a pochi passi dal Cremlino. Immediata la risposta delle autorità che hanno inviato camion per bloccare la strada e hanno dirottato nell’area le forze di sicurezza e i militari.