Elezioni comunali, Exit poll: a Palermo Orlando già sindaco, a Genova in testa Bucci. M5s fuori dai ballottaggi

Il dato che sembra emergere dagli exit poll e dalle prime proiezioni dei risultati del voto è quello del ritorno delle coalizioni, che ha interessato 1.004 comuni tra cui 21 capoluoghi di provincia e 4 capoluoghi di regione: Palermo, Genova, L’Aquila e Catanzaro. Affluenza in calo, al 60,07% rispetto al 66,85% delle precedenti consultazioni.

I sondaggi rappresentano una doccia fredda per il Movimento 5 Stelle: in nessuno dei centri maggiori coinvolti dalla tornata elettorale i pentastellati riuscirebbero ad andare al ballottaggio. A Parma il sindaco uscente Federico Pizzarotti, ex M5S, se la vedrà al secondo turno con il candidato del centrosinistra Paolo Scarpa: l’esponente M5S Daniele Ghirarduzzi si ferma tra il 13 e il 17%. Nella Genova di Beppe Grillo Luca Pirondini è dato tra il 18 e il 22%, stessa percentuale di Ugo Forello a Palermo. Partita aperta a Taranto: in testa Stefania Baldassarri (lista civica) con il 22-26%, appaiati al 10-14% altri tre candidati, tra cui il pentastellato Francesco Nevoli.

Leoluca Orlando (centrosinistra) è in testa nel capoluogo siciliano con il 41-45% seguito da Fabrizio Ferrandelli (centrodestra) con il 30-34%, in base agli exit poll ponderati. Se i dati saranno confermati, Orlando sarà già eletto sindaco al primo turno: per la legge elettorale siciliana, infatti, basta ottenere il 40% più uno dei voti. E le proiezioni confermano la vittoria al primo turno che gli garantirebbe il quinto mandato a Palazzo delle Aquile, il secondo consecutivo.

Dalle prime proiezioni dell’Istituto Piepoli le urne sembrano premiare, nelle grandi città, i sindaci uscenti. Oltre a Palermo, accade a Parma dove Federico Pizzarotti, l’ex pentastellato che prova il secondo mandato alla guida di ‘Effetto Parma’ è in testa e potrebbe andare al ballottaggio con Paolo Scarpa (centrosinistra). A Catanzaro è in testa il primo cittadino uscente Sergio Abramo (centrodestra) che potrebbe vedersela al secondo turno con il candidato del centrosinistra Vincenzo Ciconte. A Monza sembra profilarsi una sfida tra l’uscente Roberto Scanagatti (Pd, liste civiche) e il candidato di centrodestra Dario Allevi. Anche a Padova si profila il ballottaggio e in testa ci sarebbe l’ex sindaco Massimo Bitonci. Fa eccezione Verona, dove la compagna del sindaco uscente Flavio Tosi, Patrizia Bisinella, sembra destinata a restare esclusa dal ballottaggio. Le proiezioni sull’esito del voto in 10 città

Palermo – Leoluca Orlando (Centrosinistra) 42,0%, Fabrizio Ferrandelli (Centrodestrsa) 35,0%, Ugo Forello (M5s) 16,0%, Ismaele La Vardera (Destra) 3,0%.

Genova – Marco Bucci (Centrodestra) 37,0%, Gianni Crivello (Centrosinistra) 29,0%, Luca Pirondini (M5s) 18,0%, Paolo Putti (Lista Civica) 9,0%.

Verona – Federico Sboarina (Centrodestra) 31,0%, Orietta Salemi (Centrosinistra) 25,0%, Patrizia Bisinella (Lista Civica) 20,0%, Alessandro Gennari (M5s) 9,0%.

Parma – Federico Pizzarotti (Lista Civica) 37,0%, Paolo Scarpa (Centrosinistra) 31,5%, Laura Cavandoli (Centrodestra) 19,0%, Daniele Ghirarduzzi (M5s) 3,0%.

Taranto – Stafania Baldassari (Lista Civica) 24,0%, Rinaldo Melucci (Centrosinistra) 17,0%, Francesco Nevoli (M5s) 12,0%, Mario Cito (Lista Civica) 12,0%.

L’Aquila – Americo Di Benedetto (Centrosinistra) 45,0%, Perluigi Biondi (Centrodestra) 37,0%, Carla Cimoroni (Sinistra) 7,0%, Fabrizio Righetti (M5s) 5,0%.

Catanzaro – Sergio Abramo (Centrodestra) 39,0%, Vincenzo Antonio Ciconte (Centrosinistra) 29,0%, Nicola Fiorita (Lista Civica) 27,0%, Bianca Laura Granato (M5s) 5,0%.

Padova – Massimo Bitonci (Centrodestra) 37,0%, Sergio Giordani (Centrosinistra) 27,0%, Arturo Lorenzoni (Lista Civica) 24,0%, Simone Borile (M5s) 7,0%.

Monza – Roberto Scanagatti (Centrosinistra) 40,0%, Dario Allevi (Centrodestra) 39,5%, Giovanni Danilo Sindoni (M5s) 7,5%, Pierfranco Maffe’ (Lista Civica) 6,0%.

Lecce – Mauro Giliberti (Centrodestra) 46,0%, Carlo Maria Salvemini (Centrosinistra) 28,0%, Alessandro Delli Noci (Centro) 17,0%, Fabio Valente(M5s) 7,0%.

Per quanto riguarda la Sardegna invece l’attenzione maggiore è per il capoluogo di provincia Oristano dove per la carica di primo cittadino si sfidano sei candidati: Maria Obinu (centrosinistra), Andrea Lutzu, (centrodestra), Vincenzo Pecoraro (Partito dei Sardi, liste civiche), Anna Maria Uras (Coraggio e libertà), Patrizia Cadau (Movimento 5 Stelle) e Filippo Martinez (Capitale Oristano).