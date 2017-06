Donna cade da scogliera di Calamosca e viene salvata da coraggiosi poliziotti

Cagliari, 12 Giu 2017 – Intorno alle ore 6.20 di questa mattina, a seguito di segnalazione giunta sulla linea telefonica 113, il Centro Operativo Telecomunicazioni ha inviato due equipaggi della Squadra Volanti nelle vicinanze del faro di Calamosca, dove erano state segnalate delle urla disperate di richiesta di aiuto, provenienti dalla scogliera.

Gli equipaggi, giunti immediatamente sul posto, hanno effettuato un’accurata perlustrazione del litorale costiero roccioso riuscendo ad individuare la zona di provenienza delle grida di aiuto che si facevano man mano sempre più flebili.

I poliziotti, dopo accurate ricerche, in un punto della scogliera sono riusciti così ad individuare la figura di una donna che, stremata ed immersa nell’acqua sino all’altezza della gola, era aggrappata a una roccia, riuscendo a tenersi a stento con le mani in uno sperone.

Un operatore, senza un attimo di esitazione, si è tuffato in acqua per poter raggiungere la donna, visto che era l’unico modo per poterla salvare, mentre gli altri poliziotti hanno formato un cordone umano in maniera tale da poter agevolare il recupero della donna e metterla in sicurezza.

Il poliziotto, dopo averla raggiunta, l’ha tranquillizzata e rassicurata e, con l’aiuto dei colleghi, l’ha tratta in salvo. La donna, oramai in evidente stato di ipotermia, è stata poi soccorsa e trasportata presso un nosocomio cittadino da un’unità medicalizzata, giunta sul posto su richiesta degli stessi Agenti.