Comunali Oristano: al ballottaggio Luztu e Obinu. In un capoluogo solitamente di destra avanti la candidata del centrosinistra. Anche qui per i CinqueStelle nessuna speranza.

Oristano, 12 Giu 2017 – Si è concluso il primo turno delle amministrative 2017: 61,94 di votanti ovvero 17.296, 8210 uomini, 9086 donne su 27.922 aventi diritto. Un dato importante, non certo entusiasmante. I votanti sono stati 17.296, Cinque anni fa infatti la tornata elettorale nella città di Eleonora era stata molto più sentita, nel 2012 avevano partecipato al primo turno il 68,98% dei cittadini con 19291 schede votate.

Circa 8% in meno per questa tornata, dati che sono in linea con quelli nazionali.

Tantissime le schede nulle: uno spoglio lento che con tutta probabilità terminerà nella mattina.

La corsa a sei sindaci, con oltre 400 consiglieri si è conclusa con un ballottaggio.

Fuori dai giochi il Movimento Cinque Stelle che non riesce nemmeno ad avvicinarsi a Palazzo degli Scolopi. Non sufficienti i voti né per eleggere il sindaco tanto meno per un consigliere comunale. Frenato l’entusiasmo di Patrizia Cadau, Colt. Le amministrative dell’11 giugno in tutta Italia presentano un netto calo di voto verso il movimento di Grillo, in nessun ballottaggio, infatti, c’è un esponente grillino. I commenti sui social iniziano a parlare della fine di un’epopea.

Maria Obinu, assessore uscente, giornalista, 43 anni, candidata del centro sinistra, non riesce a vincere al primo turno ma passa al secondo turno. Andrea Lutzu, politico di lungo corso, esponente ufficiale del centro destra anche lui al secondo turno. Differenza minima tra i due candidati. Uno scenario interessante che vede due schieramenti radicati e forti andare compatti verso Palazzo Colonna.

Buono il successo di Filippo Martinez che con i suoi 72 candidati riesce a raccogliere un numero di voti importante questi però non servono a raggiungere Palazzo Colonna. Quattro civiche, nettamente orientate a destra e a centro disciplinatamente han portato voti sul poliedrico Martinez. Un numero di voti indubbiamente interessante che, secondo alcuni rumors, hanno disturbato un possibile elezione diretta al primo turno.

Sorpresa tutta cittadina per Anna Maria Uras, avvocato di successo, impegnata da sempre in politica che con Coraggio e Libertà, laboratorio civico di centrosinistra, ottiene dati buoni. La Uras, con il suo progetto politico, si posiziona quarta sebbene corresse con una sola lista, organizzata pochi giorni, fatta per lo più di volti nuovi. Sfiorare di poco i mille voti sul sindaco con alle spalle solo sedici consiglieri non è facile. Per chi ha seguito le roccambolesche vicende delle candidature di Oristano è Anna Maria Uras con Coraggio e Libertà la vincitrice politica delle amministrative.

Fuori dal ballottaggio anche Vincenzo Pecoraro, dirigente medico, professionista affermato nel mondo della sanità, candidato in una coalizione di centro destra capitanata dal Popolo dei Sardi.

A diverse ore dall’inizio dello spoglio ad Oristano si può parlare solo di proiezioni, molti seggi non sono ancora arrivati nemmeno a metà dello spoglio. Dati parziali sul totale delle sezioni Lutzu 2452, Obinu 1887, Pecoraro 1301, Martinez 1215, Uras 873, Cadau 653. Ore 5.00

Domenica 25 giugno un appassionante turno di ballottaggio.