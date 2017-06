Cinquantenne con precedenti di Loiri Porto San Paolo trovato con droga in casa, arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Olbia, 12 Giu 2017 – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Loiri Porto San Paolo (SS), impegnati nei servizi di controllo del territorio con particolare riguardo alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Bruno Muran, 50enne con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, dopo alcuni servizi di osservazione, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo dove all’interno hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana suddivisa in dosi e quattro piante di cannabis indica, dell’altezza compresa tra i 45 e i 90 cm, con numerose infiorescenze.

A questo punto l’uomo è stato dichiarato in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima.