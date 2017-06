Asl Nuoro – 4 progetti per 34 volontari. Domande entro il 26 giugno 2017 ore 14:00

Nuoro, 12 Giu 2017 – È stato pubblicato sul sito istituzionale http://www.serviziocivile.gov.it/ il bando per la selezione dei volontari da impiegare nei nuovi progetti di servizio civile nazionale. I posti disponibili per i progetti presentati dagli enti regionali e approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna sono 710. L’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, che ha predisposto quattro progetti, dovrà procedere alla selezione di 34 volontari.

Possono partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età ma non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) e che possiedano i seguenti requisiti: essere cittadino italiano; essere cittadino dell’Unione Europea; essere cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un anno per reato non colposo, o anche una pena di reclusione inferiore per reati contro la persona o concernenti detenzione, uso, porto, trasporto, traffico illecito di armi o materiali esplodenti, o per reati riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non possono presentare domanda i giovani che abbiano già prestato servizio civile nazionale o che abbiano con l’ASSL rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita.

Le domande, redatte secondo il modello riportato nell’Allegato 2, devono essere firmate dal richiedente e corredate dalla fotocopia di un valido documento d’identità e dall’Allegato 3.

Possono essere inoltrate con posta elettronica certificata di cui è titolare il candidato (allegando tutta la documentazione richiesta in formato PDF) a protocollo@pec.aslnu.it; a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo ASSL di Nuoro – via Amerigo Demurtas 1 – Nuoro; consegnate a mano presso l’ufficio Posta in arrivo della direzione dell’ASSL.

Le richieste di partecipazione dovranno tassativamente pervenire entro le ore 14.00 del 26 giugno 2017 (non fa fede il timbro postale).

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione.

La selezione dei candidati verrà effettuata con la valutazione dei titoli presentati e attraverso un colloquio che si terrà a Nuoro, nelle date che verranno comunicate attraverso la pubblicazione delle convocazioni sul sito www.aslnuoro.it. La mancata presentazione del candidato nel giorno stabilito, ne determina l’esclusione dalla selezione.

È possibile ricevere informazioni rivolgendosi al Servizio Socio Sanitario – via Attilio Deffenu 42 – Nuoro (dal lunedì al venerdì, ore 10.00-12.30), telefonando al numero 0784 240090 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: serviziosociosanitario@aslnuoro.it.

Bando, schede dei 4 progetti e fac-simile domanda e allegato Dichiarazione dei titoli sul sito www.aslnuoro.it.