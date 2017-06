Arrestato dopo aver aggredito i carabinieri con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale

Quartucciu (Ca), 12 Giu 2017 – È finito in manette ieri a Quartucciu dopo una movimentata fase, Michele Puddu, di 42 anni, in un bar di via Rossellini a Quartucciu. L’uomo stamane dovrà rispondere al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari, di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Puddu, durante la fase concitata dell’arresto, si sarebbe scagliato contro gli uomini dell’Arma della Stazione di Selargius, inviati sul posto. Quindi i militari una volta giunti sul posto hanno trovato il ‘disturbatore’ che inveiva pesantemente contro il gestore e alcuni clienti e, quindi, visto l’atteggiamento aggressivo del 42enne, ai carabinieri non è rimasto altro che portarlo in caserma e qui espletate le formalità di legge, lo hanno dichiarato in arresto e trattenuto in attesa della direttissima prevista per oggi.