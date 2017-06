Seggi aperti per le amministrative, nove milioni al voto per eleggere mille sindaci

Cagliari, 11 Giu 2017 – Oggi 11 Giugno 2017 si vota oggi per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinari. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Il turno di ballottaggio per i sindaci avrà luogo domenica 25 giugno. Gli aventi diritti al voto sono oltre 9 milioni.

I comuni interessati alla consultazione sono 1.004. Nel dettaglio, 160 sono i comuni superiori ai 15.000 abitanti, di cui 25 comuni capoluogo di provincia (tra questi 4 comuni capoluogo di Regione: Palermo, Genova, Catanzaro e L’Aquila) e 844 i comuni inferiori ai 15.000 abitanti.

Gli altri capoluoghi coinvolti sono Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Lecce, Taranto, Trapani e Oristano.

Sul sito www.interno.gov.it è consultabile l’elenco completo dei comuni interessati alle prossime consultazioni.

Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente.