Comunali Oristano: affluenza alle urne superiore alla media nazionale

Oristano alle urne: in corsa 6 candidati sindaci con un numero di consiglieri importante ben oltre i 400 cittadini si sono messi in gioco per questa tornata elettorale.

Per la prima volta dopo anni, ad Oristano l’indice di affluenza alle urne è superiore rispetto a quello nazionale.

Alle ore 12.00 hanno votato 6.018 elettori pari al 21,55% degli aventi diritto, nel resto del territorio nazionale l’affluenza registrata è del 19%.

Mentre, sebbene sia impossibile fare paragoni, cinque anni fa, nel 2012, q alla stessa ora i votanti erano 4261 con una percentuale del 15,23%.

In Sardegna, sono interessati al voto delle amministrative 225.00 elettori, 64 i comuni coinvolti per il rinnovo del consiglio comunale sono 64.

Oristano è l’unico capoluogo di provincia che dopo 5 anni di amministrazione di centrosinistra va al voto.

Nella città di Eleonora si presentano Maria Obinu (centrosinistra), assessore uscente della giunta Tendas, Andrea Lutzu, (centrodestra) noto volto politico della città. Vincenzo Pecoraro (Partito dei Sardi, liste civiche), medico di esperienza prestato alla politica. Novità nell’urna sono Patrizia Cadau rappresentante del Movimento 5 Stelle, per la prima volta presente alle amministrative, Anna Maria Uras, avvocato, che si presenta con una lista civica, Coraggio e libertà, e Filippo Martinez con Capitale Oristano.