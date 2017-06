Antincendio, Forestas lancia campagna social su attività del personale

Cagliari, 11 Giu 2017 – L’agenzia regionale Forestas lancia la campagna #forestasAIB (acronimo per antincendio boschivo) per documentare l’attività antincendio portata avanti sui social dai dipendenti: il materiale raccolto in orario o sul luogo di lavoro sarà infatti utilizzato dall’Agenzia, che invita gli operatori a inviare foto e video di interventi sia sul fronte della gestione forestale, che su quello dell’azione contro i roghi e di protezione civile, all’indirizzo comunicazione.istituzionale@forestas.it o condiviso con l’hashtag #ForestasAIB.

Lo scorso anno, sottolinea la direzione, sono state migliaia le immagini condivise sui social dal personale di Forestas, anche tramite gruppi creati ad hoc. La direzione dell’agenzia precisa di fare affidamento sul senso di responsabilità, sulla disponibilità e sulla consapevolezza di ogni lavoratore impegnato sull’Aib.