Allerta caldo in Sardegna da oggi domenica 11 giugno

Cagliari, 11 Giu 2017 – Da oggi, domenica 11 fino a venerdì 16 giugno, in tutta la Sardegna le temperature subiranno un progressivo aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Secondo il bollettino di condizioni meteorologiche avverse diramato stamani dal Settore meteo della Regione, l’intensa ondata di calore potrà raggiungere l’apice con valori superiori a 37 gradi da metà della settimana prossima, in particolare nelle zone interne del settore occidentale dell’Isola.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione ed adottare le precauzioni necessarie.