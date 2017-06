Cagliari, 10 Giu 2017 – Prosegue la 3° edizione della rassegna internazionale di danza contemporanea “Sulle Orme – Il Mediterraneo Il Corpo Il Viaggio” diretta da Simonetta Pusceddu per Tersicorea e nata con l’obiettivo di sostenere e promuovere il lavoro dei giovani artisti emergenti con una particolare attenzione al rapporto con il territorio attraverso progetti di formazione, produzione e coproduzione, residenze artistiche, dialoghi condivisi. Domenica 11 giugno nello spazio teatrale T.off all 21.00 la prima nazionale della creazione “Mefisto” di e con Elien Rodarel (Monaco di Baviera/Germania). Un progetto multidisciplinare tra la danza, il circo, la musica e il teatro, in cui la forma tradizionale del cabaret viene trasformata e riadattata. Il cabaret tradizionale è un susseguirsi di numeri. Nel progetto ogni breve numero solleverà un problema, susciterà una curiosità, una conclusione, una riflessione. Il personaggio servirà da moderatore, collegando ogni immagine. “Mefisto” vuole essere una biografia senza esserlo, un modo per raccontare la propria storia senza descriverla, senza spiegarla, ma semplicemente ispirandosi per dare vita ad un personaggio “mefistoliano”. “Io sono lo Spirito che sempre nega, e a ragione perché tutto ciò che ha un’origine merita d’aver fine. Il meglio, quindi sarebbe che nulla avesse origine” [Goethe, Faust].

Elien Rodarel è un’artista multidisciplinare. Dopo la laurea in sociologia, inizia a fare arti con il teatro e si avvicina rapidamente alle arti del circo. Una ricerca di “corporalità sul palcoscenico” lo porta naturalmente verso la danza contemporanea.​ ​

Considera l’arte come “una parola globale, un mix enorme che è composto di molteplici abilità come la danza, il circo, il teatro. Ma in realtà, tutti questi sono legati insieme come una sinfonia per lo stesso obiettivo: costruire l’arte, effimera e immortale“.

Biglietti: ingresso per ciascun spettacolo 8€. Costo coupon di n. 12 spettacoli 60€. Per prenotare e per informazioni si può telefonare al numero: 328/9208242​