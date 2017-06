Sanità, Assessore Arru a convegno Ats: ‘dobbiamo ragionare come comunità’

Cagliari, 10 giugno 2017 – Oggi si sono confrontati tecnici e operatori di diverse Regioni nell’incontro sui nuovi modelli sanitari, organizzato a Cagliari dall’ Ats Sardegna e aperto dall’assessore della Sanità, Luigi Arru.

“Stiamo portando avanti una grande riforma, non senza difficoltà, per migliorare i servizi sanitari della nostra Regione’, ha detto l’esponente della Giunta Pigliaru. “Non possiamo farcela senza il contributo di tutti, ma è importante imparare a ragionare in termini di rete, di azienda unica. La sanità deve essere davvero una comunità di persone, è l’unico modo che continuare ad avere un’assistenza universalistica e di qualità”.

Al convegno, ‘Ats Sardegna: un modello per migliorare la governance della continuità ospedale – territorio’, hanno portato l’esperienza di accorpamento di Asl il direttore generale della Usl Toscana Sud Est, Enrico Desideri, e Kyriakoula Petropulacos, della direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare dell’Emilia Romagna, mentre Elena Cantù, della Università Cattolica di Milano, e Federico Spandonaro, dell’Università di Tor Vergata, hanno parlato dei modelli di governance nella centralizzazione regionale e di razionalizzazione della spesa.

Il direttore generale dell’Ats, Fulvio Moirano, ha illustrato il lavoro fatto nei primi mesi di vita dell’azienda unica: “Aspettiamo l’approvazione delle linee guida dell’atto aziendale – ha detto il manager – per poter dare forma compiuta all’Ats. Sono comunque tanti i processi avviati in questi cinque mesi, a prescindere dalla rete ospedaliera che è all’esame del Consiglio regionale. Proprio oggi abbiamo inviato a tutte le sigle sindacali del comparto