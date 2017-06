Emergenza siccità in Sardegna – Stagione irrigua, Ambrogio Guiso: “Buonsenso nell’utilizzo della risorsa idrica”

Cagliari, 10 Giu 2107 – A causa della persistente siccità e a partire da lunedì 12 giugno, i consorziati sono invitati a non utilizzare l’acqua a fini irrigui dalle ore 11 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 6.

Preso atto del persistente stato di siccità che sta interessando il distretto irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, sulla base dei dati comunicati dalla Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, un utilizzo oculato della risorsa idrica attualmente disponibile nell’invaso che alimenta il Comprensorio del Posada, nei Comuni di Siniscola, Torpè, Posada, Bu-doni e San Teodoro.

A partire da lunedì 12 giugno, i consorziati sono pertanto invitati a non utilizzare l’acqua a fini irrigui dalle ore 11 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 6. Eventuali deroghe al divieto di utilizzo nelle ore notturne potranno essere concesse dall’amministrazione del Consorzio di Bonifica in casi di motivata necessità ovvero per colture alimentate con impianti aziendali dotati di timer.Com