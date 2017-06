Disposizioni per la vendita di bevande al concerto di Daddy Yankee: le prescrizioni saranno operative dalle 16 di lunedì in tutta la zona dell’Arena Sant’Elia.

Cagliari, 10 Giu 2017 – In occasione del concerto di Daddy Yankee in programma lunedì 12 giugno all’Arena Sant’Elia, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita e l’introduzione di bibite in bottiglie di vetro o in lattina in tutto lo spazio dello spettacolo.

Le bevande dovranno essere somministrate in bicchieri di plastica. Gli spettatori che vorranno eventualmente portare bottiglie di plastica all’interno dell’Arena Grandi Eventi dovranno consegnare i tappi all’ingresso.

La somministrazione di bevande alcoliche dovrà concludersi al termine del concerto e comunque non oltre le 24: a definire un orario diverso potrà essere la Commissione di vigilanza in occasione dell’ultimo sopralluogo prima dello spettacolo.

Le prescrizioni saranno valide a partire dalle 16 anche per tutti gli esercizi pubblici – inclusi quelli ambulanti – in tutta l’area attorno all’Arena e in particolare nel territorio compreso tra la via Pessagno, il viale San Bartolomeo e la Circonvallazione Sud.

Il provvedimento si è reso necessario per la partecipazione sicura del pubblico, atteso numerosissimo, e per prevenire situazioni che potrebbero creare danno alle persone. A vigilare sul rispetto dell’ordinanza saranno le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Municipale. Red

