Biblioteca Vivente, Laurence Tubiana e Meo Sacchetti i grandi protagonisti domenica 11 a Cagliari dell’ultima giornata del festival Leggendo Metropolitano

Cagliari, 10 Giu 2017 – Con la presenza di Laurence Tubiana, presidente dell’European Climate Foundation e alle redini di COP21, la Conferenza di Parigi sul clima del 2015, l’appuntamento di domenica 11 giugno tra i Giardini Pubblici e il Teatro Civico di Castello, regalerà anche altri incontri dedicati all’economia con Raul Caruso e Vittorio Pelligra, alle guerre dimenticate con Marco Bechis e Zlatko Dizdarevic, alle memorie private con gli scrittori Sergio del Molino e Massimo Cuomo, al futuro delle città con Leopoldo Freyrie ed Edoardo Zanchini, mentre l’incontro finale vedrà protagonista l’allenatore della Dinamo dello scudetto Meo Sacchetti, sul palco insieme al giornalista sportivo Nando Mura. Ricca anche l’offerta delle iniziative collaterali, nelle quali spicca nel cartellone di LetteraturaChilometroØ la presentazione da parte di Milena Agus e Gabriella Locci del libro “Rejna. Viaggio di sogni e utopie. L’universo femminile tra la Sardegna e la Spagna”.

Nella giornata conclusiva della nona edizione di Leggendo Metropolitano (dal tema “Tra la memoria e l’oblio”), il cartellone si apre straordinariamente all’Orto Botanico dell’Università di Cagliari in viale Fra Ignazio con la Biblioteca Vivente, laboratorio proposto dalla Cooperativa ABCittà su un progetto danese riconosciuto dal Consiglio d’Europa come buona prassi per ridurre i pregiudizi e favorire il dialogo e la comprensione reciproca. L’edizione cagliaritana della Biblioteca Vivente è frutto di un sondaggio svolto sul territorio per individuare i pregiudizi più diffusi nel capoluogo sardo: quindici cagliaritani, scelti in base al loro esserne l’incarnazione, sono stati accompagnati dagli operatori di ABCittà in un percorso di formazione di due giorni, per rileggere la propria esperienza di vita e assumere il ruolo di Libro Vivente, di narratore consapevole della propria storia. Dalle 9.00 alle 13.30, all’Orto Botanico si parla quindi di immigrazione, differenze linguistiche, omosessualità, apparenze: i Libri Viventi si aprono al confronto con il pubblico, in piccoli gruppi di persone con le quali nella quotidianità non avrebbero altrimenti l’occasione di parlare (per l’ingresso al Giardino è previsto un biglietto ridotto di 2 euro: Leggendo Metropolitano vuole così sostenere uno spazio che per il suo sostentamento conta solo sui proventi della biglietteria).

Il programma del festival riprende alle 18.30 al Teatro Civico di Castello: spazio all’economia e alla storia delle relazioni internazionali con Vittorio Pelligra, docente di politica economica all’Università di Cagliari e specializzato in Economia sperimentale, comportamentale e civile, e Raul Caruso, docente di economia politica all’Università Cattolica di Milano e direttore del network European Peace Scientists. Insieme, nelll’incontro “Why Give Peace a Chance: la razionalità della pace”, rifletteranno sulle guerre come motore delle economie nazionali e sul ruolo della scienza economica nella gestione dei conflitti, siano essi globali o locali.

Alle 19.00 alla Galleria Giardini Pubblici il focus si sposta su “Cambiamenti climatici e futuro delle politiche verdi”. Protagonisti del dibattito, che sarà condotto dall’inviato del Sole24Ore Mariano Maugeri, la presidente dell’European Climate Foundation Laurence Tubiana, alle redini di COP21 (la Conferenza di Parigi sul clima del 2015) nonché ambasciatrice del governo francese per COP22 (la Conferenza mondiale dell’ONU sul clima di Marrakech), insieme al vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini e a Vittorio Alessandro, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre in Liguria e membro del Consiglio Direttivo di Federparchi e di Europarc Federation. Sarà l’occsione per riflettere sulle prospettive e gli interventi per la salvaguardia del Mediterraneo.

Di pagine di storia recente da dimenticare, di desaparecidos argentini e di dittatura dei colonnelli, e di una guerra nei Balcani che ha letteralmente sfiorato l’Italia negli anni ’90, discuteranno invece alle 19.30 nel Viale Giardini Pubblici il regista di origine cilena Marco Bechis, testimone delle dittature cilena e argentina con i film “Garage Olimpo” e “Figli/Hijos”, e il giornalista di Sarajevo Zlatko Dizdarevic, in un incontro dal titolo “Brutte storie”, condotto da Gigi Riva, a lungo inviato e poi editorialista de L’Espresso.

Alle 20.30 nella Galleria Giardini Pubblici, l’incontro con Leopoldo Freyrie (ex presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e presidente della Fondazione Riuso per la rigenerazione urbana), ed il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini, è dedicato all’aumento della popolazione urbana, all’urbanistica della crescita, alle città i cui spazi vanno rigenerati in ottica sociale.

Alle 21.30 è tempo di bilanci con “Rileggendo Metropolitano”: nel Viale Giardini Pubblici il direttore artistico Saverio Gaeta incontrerà gli ospiti del festival per una riflessione finale sul tema della nona edizione, “Tra la memoria e l’oblio”.

Le storie epiche, le emozioni e i grandi protagonisti dello sport sono invece al centro dell’incontro conclusivo di Leggendo Metropolitano (ore 22.00, Viale Giardini Pubblici), che vedrà protagonista l’allenatore della Dinamo dello scudetto Romeo Sacchetti, e il cronista sportivo dell’Unione Sarda Nando Mura. Entrambi sono autori del libro “Il mio basket è di chi lo gioca” (add editore), la storia della vita e della carriera di Sacchetti, tra i protagonisti dell’argento olimpico di Mosca del 1980 e dell’oro europeo di Nantes del 1983, alla guida della Dinamo Banco di Sardegna alla vittoria dei suoi primi trofei nazionali, A moderare l’incontro dal tema “Una ragione per lottare” sarà il giornalista Vito Biolchini.

Anche nella giornata conclusiva del festival saranno numerosi gli eventi collaterali.

A partire dal pomeriggio l’artista Manu Invisible sarà ancora impegnato nei pressi della Galleria Comunale d’Arte nella realizzazione della sua grande opera “Movimento”, inserita nel progetto “Nino dove sei”.

Cinque invece gli incontri inseriti nel cartellone di LetteraturaChilometroØ. Un primo appuntamento alle 11.30 con la presentazione del romanzo storico di Pietro Picciau, “Le carte del re e il marchese di Palabanda” (Arkadia), per riprendere alle 17.00 con Emanuele Cioglia, autore di “Mutamorfosi” (Condaghes), seguito alle 18.00 da Milena Agus e Gabriella Locci che presenteranno “Rejna. Viaggio di sogni e utopie. L’universo femminile tra la Sardegna e la Spagna” (Mediando Edizioni e Casa Falconieri). Gli ultimi due appuntamenti di LetteraturaChilometroØ vedono protagonisti alle 19.00 Franco Mannoni, autore del libro “Se ascolti il vento” (Arkadia), e alle 19.30 Giovanni Follesa e Rossana Copez con “Giganti di pietra” (Arkadia).

La IX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Leggendo Metropolitano, ideato e promosso dall’Associazione Prohairesis di Cagliari e diretto da Saverio Gaeta, ringrazia il Parlamento Europeo, il MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il MAECI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, gli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Cagliari, la Fondazione di Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, la Fondazione Agnelli, Legambiente Italia e Legambiente Sardegna. Com