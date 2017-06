Sul sito web della Prefettura di Cagliari elenco operatori economici di fiducia del Prefetto di Cagliari

Cagliari, 9 Gen 2017 – Da oggi, sul sito istituzionale www.prefettura.it/cagliari – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti è stato pubblicato il nuovo Regolamento, che sostituisce il previgente n.3899 del 17/01/2014, per l’istituzione e la gestione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., dell’Elenco degli operatori economici di fiducia della Prefettura – UTG – di Cagliari, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture per le esigenze organizzative e di funzionamento della Prefettura, dei Reparti della Polizia di Stato dislocati a Cagliari e nei territori provinciali di propria competenza.

Si precisa che nella prima stesura dell’Elenco fornitori saranno inserite le richieste di iscrizione per le singole categorie merceologiche e rispettive fasce economiche che perverranno a questa Prefettura tramite PEC entro il 31 luglio 2017. Com