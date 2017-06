Da lunedì 12 giugno cambia il traffico nella via Vesalio: tutte le prescrizioni da osservare fino alla conclusione dei lavori ai sottoservizi prevista per fine mese.

Cagliari, 9 Giu 2017 – Per lavori di manutenzione alla rete fognaria, dal 12 al 30 giugno 2017, la via Vesalio sarà interessata da modifiche alla circolazione veicolare. Più precisamente, nella fascia oraria 0-24 non si potrà sostare su ambo i lati della strada, nella semicarreggiata verso il semaforo di via Torricelli, tra “Motor assistence” e via Turr, con conseguente deviazione del traffico nella semicarreggiata opposta. Per i trasgressori è prevista la rimozione forzata dei veicoli.

Secondo l’ordinanda n. 1318 del 9 giugno a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, è inoltre prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione nella semicarreggiata con direzione verso la via Pintus, nel tratto interessato dai lavori.

La cittadinanza è invitata a prestare la massima attenzione e ad osservare le prescrizioni e le indicazioni fornite dal personale preposto e dalla segnaletica che sarà tempestivamente e opportunamente posizionata.

Condividi su...