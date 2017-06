Convocato martedì 13 giugno il Consiglio comunale di Cagliari

Cagliari, 9 Giu 2017 – Il presidente del Consiglio comunale, Guido Portoghese, ha convocato l’Assemblea di Palazzo Bacaredda per martedì 13 giugno 2017 alle 17,30. Al primo punto dell’ordine del giorno la designazione di un rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” per il triennio 2017-2019.

Alle 17 il sindaco e gli assessori, ciascuno per le delega di competenza, risponderanno alle interrogazioni poste dai consiglieri.

