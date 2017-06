Cagliari, 9 Giu 2017 – Scadono martedì 11 luglio 2017, alle ore 12, i termini per partecipare al bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2017. Secondo l’articolo 1 possono fare richiesta soltanto i residenti nel Comune di Cagliari titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale, regolarmente registrato, di unità immobiliare (privata o pubblica) occupata a titolo di abitazione principale od esclusiva, non avente natura transitoria.

La domanda debitamente sottoscritte e compilate elusivamente sui modelli appositamente predisposti dal Comune, e corredata di tutta la documentazione prevista nel bando, può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo Generale di via Crispi 2, o presso le sedi Territoriali, nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico. In alternativa essere spedita mediante Raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Cagliari – Servizio Politiche sociali, c/o Protocollo generale via Crispi 2 – 09124 Cagliari, mentre chi dispone di un dispositivo collegato alla rete internet tramite posta elettronica certificata, al recapito protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Il Bando, la domanda e tutta la documentazione sono consultabili e scaricabili attraverso il link sotto indicato.