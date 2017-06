Traffico di esseri umani, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione: in manette componenti organizzazione criminale nigeriana

Cagliari, 8 Giu 2017 – Nell’ambito delle attività avviate dagli investigatori della Polizia di Stato di Cagliari, finalizzate al contrasto dell’immigrazione clandestina ed al relativo sfruttamento delle attività illecite, dopo un’articolata operazione di polizia, nella tarda mattinata di oggi gli uomini della Squadra Mobile hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari – Dda- Sost. Procuratore Dr.ssa Rita Cariello, a carico di 13 indagati ritenuti responsabili, in concorso a vario titolo, dei reati di tratta, riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.

Quindi sono finiti in manette Moses Orobosa, residente a Cagilari, Adodo juliet, residenti a Pescara, Imafondon Joy, Edosa Bright e Iyen Juliet, residenti a Quartu Sant’Elena, Evans Tracy e IGbinere Efosa, residenti a Pescia (Pt), Jude Ambrose Adizatu, residente a Cagliari, Iyoha Flora, Quartu, Kayode Blessing, Quartu S.E., Chukwudi Recheal, residente a Perugia, Edigbonya Joi, residente a Vallermosa (Ca) e Adumaza Francis, residente a Rizziconi (Rc).

L’operazione rappresenta l’epilogo di un’attività investigativa, coordinata dalla citata Dda, scaturita a seguito di alcune denunce presentate da giovani donne provenienti dal Ghana e dalla Nigeria, dedite alla prostituzione nella periferia nord del capoluogo isolano.

Le indagini hanno consentito di disarticolare diversi sodalizi criminali, di matrice nigeriana, operanti nel capoluogo isolano, che rappresentano l’anello finale di una rete trasnazionale, senza scrupoli, dedita al traffico di esseri umani.

Dall’impianto probatorio, consolidato dalle dichiarazioni delle vittime, è emerso che i migranti provenienti dagli stati centrali dell’Africa, condotti fino in Libia, venivano trattenuti presso alcuni campi appositamente attrezzati e successivamente trasportati in Italia a bordo di gommoni.

Dalle indagini, poi, è stato dimostrato che i destinatari dei provvedimenti restrittivi, con la falsa promessa di un impiego lavorativo, reclutavano le giovani donne provenienti dalla Nigeria e, con la minaccia di riti magici, le obbligavano all’esercizio della prostituzione al fine di saldare il debito da loro contratto per il trasporto in Italia che era di 25 o 30 mila euro.

Le attività hanno consentito di svelare un sistema articolato con diramazioni in Libia ed in Nigeria, che consentiva il reclutamento di giovani donne, in particolar modo nigeriane, le quali una volte giunte in Italia, con la promessa di un lavoro onesto, venivano segregate, per diversi giorni, in piccoli appartamenti senza la possibilità di comunicare con l’esterno.

Durante tale fase di “adattamento” le ragazze subivano pressanti condizionamenti psicologici, anche con riti voodoo e, approfittando della loro situazione di vulnerabilità ed inferiorità fisica e psichica, venivano costrette a prestazioni lavorative di carattere sessuale; in un caso la minaccia consisteva nella minaccia di morte del figlio rimasto in Nigeria o compiendo dei riti voodoo nei suoi confronti.

Inoltre, gli investigatori della Mobile Cagliaritana hanno dimostrato che in un caso il reclutamento è avvenuto tramite Facebook, attraverso la promessa alla giovane vittima che in Italia avrebbe potuto trovare un lavoro lecito, grazie all’aiuto di una sua connazionale. Quest’ultima, postasi in contatto con la persona offesa, si è fatta promettere, a seguito di giuramento con rito voodoo prestato alla presenza delle madri delle indagate, il pagamento di 25 mila euro a titolo di compenso per l’organizzazione.

Nel corso dell’attività investigativa è emerso, inoltre, l’interessamento dell’organizzazione per garantire il trasferimento di una giovane vittima a Monaco di Baviera, dopo un breve passaggio in Italia.

L’intero quadro probatorio, corroborato da accertamenti di natura tecnica, è stato confortato dalle dichiarazioni rese da alcune giovani vittime, tutelate dalle misure di protezione previste dalla legge, che vincendo la paura di possibili ritorsioni da parte dei loro aguzzini, hanno deciso di rivolgersi agli organi di polizia per denunciare il loro stato di sfruttamento e di soggezione.